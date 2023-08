Canoa velocità | si va a Parigi per la Coppa del Mondo Prove generali di Olimpiadi per Tacchini e Casadei

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Penultimo appuntamento con ladeldi. Si va nelle acque di Vaires-sur-Marne, in Francia, per una tre giorni che rappresenta più che altro un test event olimpico e paralimpico in vista di2024, nelle stesse acque dove ci si sfiderà per giocarsi le medaglie a cinque cerchi. Italia che non avrà molti uomini a disposizione. Tra i convocati figurano Carloe Gabriele, che hanno ottenuto il pass per legrazie al settimo posto ai Mondiali due giorni fa nel C2 500 maschile. Una coppia che sta formandosi giorno dopo giorno, che ha già dimostrato di saper vincere ad alti livelli con l’oro agli ultimi Giochi Europei nelle acque di Kryspinow. Per loro sarà dunque un modo per ‘assaggiare’ le acque che li ...