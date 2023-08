(Di martedì 29 agosto 2023) Le strutture ricettive e lesono attrezzate con passerelle e dispositivi per consentire a tutti di godere del relax in riva al mare Oltre a essere una destinazione sicura, le Isolesi sono sempre contraddistinte per l’ospitalità e la capacità di accogliere chiunque in qualsiasi condizione fisica. Di fatto, sono tante le strutture e i servizi in grado di soddisfare le esigenze particolari dei turisti conmotorie, visive, intellettuali o uditive, consentendo loro di godersi un’esperienza turistica completa. Nelle città turistiche e nei principali centri urbani c’è molta attenzione al tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche delle infrastrutture sia pubbliche che private per facilitare la mobilità. Infrastrutture, mezzi di trasporto e attività adattate È difficile trovare strutture ricettive, come ...

...chi viene in vacanza - spiega Lanzone all'agenzia Lapresse - non c'è da preoccuparsi visto che le vacanze in questo paradiso si fanno per hotel etralasciando il vero valore che le...A comparire in questa lista è anche la selvaggia Tenerife, la più estesa delle. Baciata da un clima subtropicale, è un vero e proprio susseguirsi di magnifici parchi nazionali,...... la più importante attrazione turistica di Tenerife dopo le, sarà chiuso al pubblico. Tutte ... saranno evacuate, insieme al personale dell'Istituto di Astrofisica delle Isole. Il mese ...

Canarie, le spiagge accessibili alle persone con disabilità L'Opinionista

Al di là delle polemiche sotto l’ombrellone sul costo dei lettini, è dal confronto tra il Mezzogiorno e la Spagna che può partire una riflessione utile su quella ...Per cercare ancora il sole per tutto il mese di ottobre, e per risparmiare moltissimo sul costo della vacanza. Ecco dove prenotare!