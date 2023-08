Campagna di sensibiliazione per la sicurezza stradale | Polizia in campo in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle molteplici iniziative didi Prossimità, promosse dal Dipartimento della Pubblica, tese a sensibilizzare l’educazione, a partire da mercoledì 30 e fino a giovedì 31 agosto pp.vv., in occasione delestivo organizzato dalla Croce Rossa Italiana nel Comune di Taurasi, ladi Stato sarà presente con il Pullman Azzurro, vera e propria aula didattica itinerante per la cultura dellaalla guida. La presenza del Pullman Azzurro delladi Stato inrientra nella penultima tappa dellapromozionale sullache ha registrato ampio successo già in altre città italiane. Nella ...