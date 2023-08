(Di martedì 29 agosto 2023)si unisce alla famiglia di ambassador diper la sua ultima campagna globale Autunno 2023. L’attrice di Euphoria debutta così nel brand e posa insieme ad altri grandi nomi glamKendall Jenner.debutta ufficialmente nella famiglia di muse di, protagonista insieme ad altri volti iconici dell’ultima campagna del marchio dedicata alla collezione Autunno 2023. L’attrice ha già manifestato tempo addietro il suo supporto per il fashion system, ma questa volta dà il suo contributo in veste di modella e si unisce ad altri grandi nomi glamKendall Jenner e Jennie delle Blackpink, tutte schierate in prima linea per. Crediti: ...

E ora non vi resta che scoprire la nostra selezione delle più belle tute in denim per la stagione! Tuta intera denim lunga con maniche corte BERSHKA Credits: bershka.com Tuta jumpsuit...

Calvin Klein ha scelto Alexa Demie come nuova musa Velvet Mag

Foulard a tenere in ordine i capelli, cappottini animalier e combinazioni di colori: le assonanze tra due icone di stile ...In un post di apprezzamento per Roma ad agosto l'attrice ha svelato un abbinamento della serie «50 sfumature di grigio» ideale per tornare alla routine una volta terminate le vacanze ...