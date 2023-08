Calolzio | accoltellato in stazione davanti alla madre | muore 23enne

(Di martedì 29 agosto 2023) È statoa sua, da due uomini che poi sono scappati. Malcom Mazou Darga, 23 anni, residente a, in provincia di Lecco, è morto in ospedale poco dopo essere stato soccorso. L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 29 agosto, in, dove il giovane, originario del Burkina Faso, si trovava insiememamma. Raggiunto dai due aggressori lungo la banchina tra il binario 2 e 3, Malcom è stato colpito con due fendenti, unogamba e l’altro al torace. Ilè stramazzato a terra, lasi è messa ad urlare attirando l’attenzione degli agenti della Polfer di Lecco che in quel momento pattugliavano la. Subito sono stati ...

...stazione Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche CALOLZIOCORTE " E' morto in ospedale il ragazzo di 23 anninel primo pomeriggio di oggi, martedì, in stazione aDa quanto è stato possibile apprendere un ragazzo di 30 anni, di origini africane e residente a, è rimasto ferito in maniera grave dopo essere statocon due colpi, uno al torace ......stazione Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche CALOLZIOCORTE " E' morto in ospedale il ragazzo di 23 anninel primo pomeriggio di oggi, martedì, in stazione a

Calolzio, accoltellato in stazione: muore giovane di 23 anni L'Eco di Bergamo

E’ stato circondato e accoltellato sulla banchina del treno, davanti a sua madre. Portato in ospedale in condizioni gravissime, è morto poco dopo l’arrivo. L’omicidio è avvenuto oggi a Calolziocorte, ...Ucciso dal branco in stazione: omicidio a Calolziocorte in provincia di Lecco. Un ragazzo di 23 anni, Malcolm Darga Mazou, è stato accoltellato a morte. E' successo nel ...