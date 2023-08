Calendario Europei volley femminile 2023 oggi | orari partite 29 agosto | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023), martedì 29, si terranno due incontri validi per glidi. Completato nella giornata di ieri il tabellone degli ottavi di finale, è tempo per dare il via ai quarti di finale, con la competizione che entra definitivamente nelle fasi decisive. Due incontri inal Palazzo Wanny di Firenze. Si parte alle 18.00 con Paesi Bassi-Bulgaria, ma è in chiusura che ilavrà il suo piatto forte: alle 21.00 tornerà in campo l’Italia, chiamata a sfidare la nazionale francese per accedere nelle prime quattro della manifestazione continentale. Un impegno ancora alla portata delle azzurre che, nonostante un match non brillantissimo con la Spagna, non hanno ancora mollato un set sulla strada fino ai quarti. Per ...