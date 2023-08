Calenda-Renzi | lotta per il centro | dopo il fallimento del Terzo polo 7 | 8% alle politiche 2022 ognuno va per la sua strada

(Di martedì 29 agosto 2023) C’eravamo tanto candidati. Insieme, sotto un’unica sigla: quella del. Obiettivo: raggruppare gli elettori die arrivare al 10%. Fallito. Azione e Italia Viva,del, si sono fermati al 7,8%. La delusione si è tramutata in una serie di accusee frecciatin

'Scateno' che litiga con Matteo, 'Scateno' che litiga con Carlo("io ho i calli nelle mani, lui nel culo", "curati", "sbarellato"), 'Scateno' che trama accordi con Michele Emiliano e Roberto Castelli . La calda estate ...Il loro destino dipende da quest'uomo in mutande: come sono ridottisu, tra pochi mesi: "Sono cambiato, torna".suprima delle Europee: "Io e Matteo ci siamo ritrovati".su, dopo le Europee: "non è affidabile". ...

«Siamo stati i primi a dire che il progetto del Terzo polo di Renzi e Calenda era destinato a fallire. A distanza di un anno, i fatti ci danno ragione. Gli italiani vogliono una politica dove c'è chi ...Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews. Renzi rilancia l’elezione diretta del sindaco d’Italia “Dunque noi andiamo avanti con questa proposta che abbiamo presentato ai ...