Il giornalista esperto diNicolòsu twitter ha riferito alcuni aggiornamenti circa la trattativa tra Napoli e Psv per Lozano: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Napoli - Tweet del giornalista Nicolòsul futuro del centrocampista Sofyan Amrabat : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Lo svela il collega Nicolò, esperto di, via Twitter. Una delle due squadre che hanno avanzato interesse è il Lipsia. Niente da fare però con la societò che alza un muro per ...

Calciomercato – Schira: “Il Milan non vuole vendere Kalulu” Pianeta Milan

Il Napoli sta lavorando per alcuni rinnovi e per definire il futuro di Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del club azzurro.Il Monza sta per concludere il suo mercato con una doppia operazione. Ieri sera si è praticamente concluso il passaggio di Andrea ...