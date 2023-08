Calciomercato Milan – Schira | “Taremi | ecco la richiesta del Porto”

... colpo del2023. Il trentenne sbarcherà all'aeroporto di Ciampino attorno alle 17 di ... potrebbe andare in panchina venerdì 1 settembre, quando la Roma riceve ilnell'anticipo della ...Juventus, come possibile centravanti del futuro si è parlato anche di un elemento che i rossoneri hanno messo nel mirino. Giuntoli sotto assedio Di lui si è parlato molto nel corso di ...Ascolta ', tutta la verità su Kalulu e il Bayern: la comunicazione di Pioli, la mossa di Moncada e quel retroscena…' su Spreaker. POSIZIONE - Ilnon ha ancora avuto nessun contatto ...

Un top club estero si è fatto avanti per acquistare il giocatore rossonero, ma il Milan non intende farne a meno.Commisso vuole gli ultimi colpi dal calciomercato per la Fiorentina, ma serve prima vendere: Amrabat, Jovic e Martinez Quarta messi alla porta ...