Calciomercato Milan – Schira | “Colombo | accordo con il Monza Ora …”

(Di martedì 29 agosto 2023) Lorenzopuò passare dalalin questoestivo. Ecco cosa manca per definire l'operazione in uscita

Segue la coppia formata da Juventus ea quota 4. Lontane tutte le altre inseguitrici: la Roma guida la seconda fascia a 15, davanti all'Atalanta proposta a 21. In calo la Lazio, quotata a 23. ...Altra prova convincente per l'Inter che a Cagliari si impone per due a zero raggiugendo così in testa alla classifica Napoli,e la sorpresa Verona a punteggio pieno. Vittoria netta e importante corredata ancora una volta da una prova di alto livello (soprattutto nella prima frazione) e impreziosita dal secondo clean ...Nelmi ha positivamente sorpreso francamente Pulisic e Reijnders è un ottimo acquis to. Loftus è ancora un qualcosa da scoprire interamente e, sempre rispetto all'Inter Musah Okafor e Chukwueze,...

Altra prova convincente per l’Inter che a Cagliari si impone per due a zero raggiugendo così in testa alla classifica Napoli,Milan e la sorpresa Verona a punteggio pieno. Vittoria netta e importante ...A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo, il Milan prosegue la ricerca spasmodica dell'attaccante: Pioli attende novità da Taremi, Moncada ha la strategia per sbloccare l'affare ...