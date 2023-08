Calciomercato Milan – Dominguez a un passo dal Nottingham Forest

Commenta per primo Ore decisive per il futuro di Lorenzo Colombo. In caso di arrivo di Taremi al, il Monza affonderà il colpo per l'attaccante ex Lecce.Perchè Allegri sceglie di giocare a 3, riportandolo come posizione al periodo deldei suoi primi anni in serie A. Un ruolo dove ha 2 compiti, quello di protezione della difesa e di impostazione.73 Continua il pressing delper Mehdi Taremi , centravanti iraniano del Porto. Come appreso da.com , il club rossonero ha presentato una nuova offerta, appena prima dell'ora di cena, alla dirigenza lusitana: ...

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Calciomercato Milan, affondo decisivo per Mehdi Taremi: inviata offerta ufficiale al Porto per Taremi. Ultime Come riportato da Luca Bianchin, il calciomercato Milan ha prodotto l’affondo decisivo per ...