Calciomercato Milan – Capitolo Taremi | i dettagli dell’offerta rossonera

(Di martedì 29 agosto 2023) La Gazzetta dello Sport, edizione online, riporta le ultime disulche avrebbe inviato l'offerta al Porto per

Si allontana sempre più la pistaCommenta per primo Mehdi Taremi , centravanti iraniano del Porto, è fortemente nel mirino del, pronto con una una nuova offerta. Secondo quanto riportato da Relevo, la decisione dei portoghesi è attesa tra stasera e domani mattina.Il belga ha ricevuto diversi abboccamenti e qualcuno è tuttora in corso, ma nessuna offerta lo ha convinto a dire sì a lasciare il, Origi e Caldara in tribuna: lo ...

Ha scoperto il fascino di San Siro e si è gustato in panchina lo spettacolo del Milan, nella notte del 4-1 al Torino: le magie di Leão, i colpi da biliardo di Pulisic, il carisma di Giroud, i ...Il Milan è pronto a mettere a segno un grande colpo allo scadere: ecco il nuovo bomber per mister Stefano Pioli.