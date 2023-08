Calciomercato Milan – Affare Taremi | importanti novità dal Belgio

Commenta per primo Taremi non ha chiesto la chiesto la cessione al Porto. L'attaccante iraniano ha solo manifestato il desiderio di andare al, senza forzature di nessun tipo. C'è già una linea di intesa con il club rossonero su ingaggio e durata del contratto.Ilva forte sul campo e sul mercato, dove vuole regalare a Stefano Pioli l'ultimo colpo di un'estate caldissima. In queste ore, infatti, i rossoneri hanno presentato un'offerta al Porto per il ...Ildi Stefano Pioli, che ha cambiato molto in questa estate di, ha messo finora in mostra una qualità di calcio di altissimo livello che non ha nulla a che vedere col finale di ...

Continua senza freni il calciomercato del Milan, che sta cercando in tutti i modi di rinforzare la propria rosa in vista della stagione appena cominciata. Per farlo però, oltre all'acquisto di ...A pochi giorni dal gong finale al calciomercato estivo 2023/24 l'Inter ha messo a segno ... andando a rinforzare un reparto che a inizio estate aveva perso una figura fondamentale come Milan Skriniar.