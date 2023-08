Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 29 agosto

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di venerdì 1 settembre (ore 20). Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’ha messo una deadline definitiva su Benjamin Pavard. Gli agenti sono al lavoro per chiudere il tutto entro un orario ben preciso. ACQUISTI UFFICIALI: Alexis Sanchez (attaccante, Marsiglia) svincolato, Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) prestito, Carlos Augusto (difensore, Monza) prestito, ...

Commenta per primo Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, sconfitto in casa dall', ha parlato ai microfoni di Dazn : 'Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo confusione. Nella ripresa loro sono andati in ...Commenta per primo I l tecnico dell'Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto a Cagliari con il risultato di 2 - 0: 'Thuram È stato bravissimo, è arrivato da 40 giorni e si è messo a lavorare fin dal ...Può segnare contro tutti, ma non con l'(ride, ndr)'.

ESCLUSIVA TA - Inter, assalto finale per Scalvini: la mossa a sorpresa del calciomercato Tutto Atalanta

Ranieri ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in A: 32 anni fa finì 0-3, oggi 0-2. (ANSA) ...Cagliari, 28 ago. - (Adnkronos) - Buona anche la seconda per l'Inter che passa 2-0 alla Unipol Domus di Cagliari e rimane in vetta alla Serie A a punteggio pieno insieme a Milan, Napoli e alla sorpres ...