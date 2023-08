Calciomercato Inter | si sblocca Pavard | le cifre dell’operazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Negli ultimi giorni erano sorte alcune criticità sull’affare. Il difensore del Bayern Monaco aveva espresso da tempo la volontà di trasferirsi in nerazzurro,e Bayern Monaco avevano trovato l’accordo senza troppi problemi, ma la trattativa non era stata ancora finalizzata. Il Bayern Monaco aveva chiesto tempo per ragionare sul sostituto, ma il tempo, quello che separa dalla fine delestivo, sta per esaurirsi. L’ha dunque spinto per la chiusura a stretto giro, o avrebbe cambiato obiettivo. Visti i buoni rapporti fra le società e, soprattutto, vista la volontà del calciatore, la trattativa è stata finalizzata nelle ultime ore: Benjaminpuò essere considerato un nuovo calciatore a disposizione di Simone Inzaghi. Le ...