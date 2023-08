Calciomercato Inter – Di Marzio | “Pavard oggi a Milano | domani visite”

(Di martedì 29 agosto 2023) Benjamindiventerà un difensore dell'in questo. Via libera del Bayern al trasferimento del francese in nerazzurro

Ufficiale anche il ritorno di Alexis Sanchez all'. Monza, ecco Akpa Akpro dalla Lazio. Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE RIDGECIANO al ...Ufficiale anche il ritorno di Alexis Sanchez all'. Monza, ecco Akpa Akpro dalla Lazio. Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE RIDGECIANO al ...Come raccolto da.it, il Bayern Monaco va verso il via libera all'approdo all'del difensore francese. Pavard (LaPresse) -.itSette giorni fa i due club hanno raggiunto ...

"+3 punti, testa alla prossima con la stessa voglia di squadra #forzainter". Il primo post social da giocatore nerazzurro di Juan Cuadrado, che ha festeggiato così sul proprio profilo Instagram la ...Finalmente l'Inter potrà abbracciare Benjamin Pavard ... Per rimanere aggiornato sui movimenti di calciomercato in Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero.it.