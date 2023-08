Calciomercato | Frosinone Arriva Kaio Jorge in prestito dalla Juve

2 Era nell'aria, ora è ufficiale. Kaio Jorge passa dalla Juve al, questo il comunicato ufficiale : 'IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos. L'attaccante brasiliano classe ...Ora, come anticipato da.it, è arrivato l'accordo con ile il trasferimento del 20enne alla corte di Eusebio Di Francesco. Un anno in prestito per avere la possibilità di ...Commenta per primo L'allenatore delEusebio Di Francesco ha parlato del mercato dei ciociari a Radio 1 : 'Se arriva Lukaku è un grande vantaggio per la Roma, prenderebbe un giocatore diverso e la squadra ha bisogno di ...

Calciomercato Sampdoria, da Frosinone sicuri: Gennaro Borrelli pronto all'addio ClubDoria46.it

Kaio Jorge è ufficialmente un nuovo giocatore del Frosinone. Di seguito riportato il comunicato ... In bocca al lupo Kaio!». Calciomercato Juve: anche l’Aston Villa piomba sull’obiettivo di Giuntoli ...Dopo aver ufficializzato Matias Soulé, il Frosinone mette a segno un altro colpo altisonante in queste ultime battute di calciomercato. Attraverso una foto sul proprio profilo Twitter, infatti, i ...