Calciomercato | Frosinone Arriva Kaio Jorge in prestito dalla Juve

L'attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo temporaneo ROMA - Ilha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con la Juventus per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos". "L'attaccante brasiliano, classe 2002, arriva ...2 Era nell'aria, ora è ufficiale. Kaio Jorge passa dalla Juve al, questo il comunicato ufficiale : 'IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos. L'attaccante brasiliano classe ...Ora, come anticipato da.it, è arrivato l'accordo con ile il trasferimento del 20enne alla corte di Eusebio Di Francesco. Un anno in prestito per avere la possibilità di ...

Calciomercato Frosinone, si intensificano i contatti per Günter. Okoli... Tuttofrosinone

L'attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo temporaneo ROMA (ITALPRESS) - Il Frosinone ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con la Juventus per l'acquisizione delle prestazioni sportive ...Frosinone, 29 ago. -(Adnkronos) - E' ufficiale l'acquisto in prestito secco da parte del Frosinone dell'attaccante Kaio Jorge dalla Juventus. A dare l'annuncio il club ciociaro con una nota sul propri ...