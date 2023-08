Calciomercato | Empoli Acquistato Berisha dal Torino

(Di martedì 29 agosto 2023) Per il portiere albanese quinta maglia in Italia dopo Lazio, Atalanta e Spal.- L'ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con ilper l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Etrit". Per il portiere albanese con cittadinanza kosovara, 34enne, è l

Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE ETRIT BERISHA all'(dal Torino) Il portiere albanese classe 1989 arriva a titolo definitivo dal Torino. ...Per il portiere albanese quinta maglia in Italia dopo Lazio, Atalanta e Spal.- L'ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con il Torino per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Etrit Berisha". Per il portiere albanese con cittadinanza kosovara, ...Commenta per primo Dopo il grave infortunio subito da Caprile, l'ha ufficialmente un nuovo portiere: si tratta di Etrit Berisha , che arriva a titolo definitivo dal Torino.

Empoli, colpo clamoroso. Di Marzio annuncia il grande ritorno AreaNapoli.it

Una vera e propria trattativa lampo quella che ha impostato l’Empoli, per sostituire l’infortunato Elia Caprile fra i pali. Attraverso un’immagine sul proprio profilo Twitter, infatti, gli azzurri ...E' quasi fatta per il portiere Umberto Saracco, ex Cosenza, dall'Audace Cerignola, per i centrocampisti Giovanni Crociata dell'Empoli e Nermin Karic del Benevento e infine per l'esterno mancino ...