Calciomercato – Dal Portogallo | “Taremi-Milan | accordo difficile | ma …”

Note liete Vlahovic e Pogba, che si tolgonomercatoNon è tutto da buttare, qualche buona ... Paul Pogba (LaPresse) -.itVlahovic e Pogba, due dei nomi più altisonanti dell'attuale rosa ...MONZA - Petagna salta, il Monza ha individuato il suo sostituto: attesa per Lorenzo Colombo che può arrivare in prestitoMilan , ma l'operazione è subordinata all'ingaggio di un nuovo attaccante ...Commenta per primo Salvatore Sirigu , attualmente svincolato dopo l'ultima stagione passata a metà fra Napoli e Fiorentina, è a un passo da un nuovo accordo con un nuovo club. Secondo Sky c'è il ...

Le notizie di calciomercato del 28 agosto 2023 Fanpage.it

Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è arrivato alle 9.34 nella clinica romana Villa Stuart per le consuete visite mediche prima della firma col Napoli. Il calciatore danese arriva dall'Eintracht ...o si chiude entro le 15 di oggi o la trattativa Pavard salterà. I tedeschi per questo motivo stanno stringendo per Chalobah, in uscita dal Chelsea. Tuchel, infatti, non vuole sguarnire il reparto ...