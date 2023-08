Calcio | U 21 Qual Euro2025 | Italia-Norvegia al Druso di Bolzano

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Per gli azzurrini sarà il terzo impegno nel Gruppo A dopo i due previsti per l'8 e il 12 settembre ROMA - Sarà lo stadio "" dia ospitare, martedì 17 ottobre alle 17.45, la sfida tra le Nazionali Under 21 di, valida per leificazioni all'Europeo del 2025. Per gli a