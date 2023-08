Calcio | Torino Distrazione alla coscia destra per Sanabria

Il centravanti paraguaiano era stato costretto ad uscire al 22' del match di sabato sera contro il Milan- Novità sull'infortunio accorso a Tony Sanabria, attaccante del. Il centravanti paraguaiano, che era stato costretto ad uscire al 22' nel match di sabato sera contro il Milan a causa di un problema alla coscia, si è sottoposto a degli esami strumentali che "...Di solito non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi sulestivo e in questo ... in secondo luogo perché i pur tonici Makoumbou e Sulemane visti avengono sopraffatti dal duo ..."Mi dispiace che con Leonardo Bonucci sia finita così. Ma con lui siamo stati chiari fin da febbraio". Massimiliano Allegri torna sulla diatriba con l'ex capitano messo fuori dal progetto ...

classe 2001 scuola Torino, Alexander Carrer. Questa la nota del club (fonte Facebook Nestor Calcio 1904): “La società ha perfezionato ieri l’acquisto dell’attaccante Alexander Carrer, classe 2001. Il ...Antonio Sanabria è costretto a fermarsi, Ivan Juric perde il suo attaccante. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo ...