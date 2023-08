Calcio | Roma | Lukaku atterrato a Ciampino | ad attenderlo 5 000 tifosi giallorossi**

... oltre vent'anni di esperienza nel mondo dele già nello staff di Spalletti all'Inter. A lavorare con i portieri sarà invece Marco Savorani, romano, 58 anni, uno scudetto Primavera (, '84),......che ha avuto per la carriera di questi due straordinari personaggi del mondo del, il ...Rozzi e che ha avuto il punto più alto quando il presidente Franco Sensi lo chiamò a guidare la, la ...Il jet privato di Dan Friedkin, pilotato dallo stesso presidente della, con a bordo Romelu Lukaku, è atterrato a Ciampino. Conclusa la manovra, l'aereo, un Gulfstream G650, è ora prossimo a raggiungere la piazzola di parcheggio assegnatagli nell'area dello scalo ...

Calcio, Roma: è il giorno di Lukaku, nel pomeriggio l'arrivo a Ciampino PPN - Prima Pagina News

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Accelerazione per Andrea Petagna confermata. Anche la possibile assenza per infortunio di Pavoletti ha convinto il club ...(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La serie B è in prima linea con iniziatove contro la violenza sulle donne rilanciando la campagna già avviata negli ...