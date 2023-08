Calcio Napoli | Lindstrom è in Italia | ora visite mediche e firma

(Di martedì 29 agosto 2023) Nella serata di ieri Jesperè atterrato all’aeroporto di Fiumicino: oggisul contratto che lo legherà alper cinque anni. E’ ormai cosa fatta per Jesper, il centrocampista avanzato ma anche capace di giocare sulle ali, che ilha preso dall’Eintracht Francoforte e che ieri

2023 - 2024 Serie A SquadraJesper Lindstrom è sbarcato in Italia. Il centrocampista offensivo danese, prossimo acquisto del, è atterrato nella serata di lunedì a Roma Fiumicino, ...2023 - 2024 Serie A SquadraNuova avventura per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, reduce da un'esperienza di 6 mesi all'Angers nella Ligue 1 francese, approda nel campionato turco. Il ...Dopo quello che ha fatto l'anno scorso alo conosciamo bene, possiamo fare grandi cose con lui'. ...

Il modello “hub and spoke” del Calcio Napoli - ilNapolista IlNapolista

napolicalciolive.com Uno dei duelli più importanti degli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio quello tra Napoli e Juventus. Rivali da decenni, rappresentanti di zone geografiche, filosofie di ...Calciomercato Napoli - Ieri vi abbiamo mostrato in anteprima l'arrivo di Lindstrom in Italia, con l'accoglienza in aeroporto dei tifosi partenopei. Jesper Lindstrom è atterrato ieri sera a Fiumicino e ...