Calcio | Inter | Pavard atterrato a Milano | domani le visite mediche

Non so se le nostre strade si incontreranno di nuovo ", queste le parole che Giuseppe Marotta diceva alla Gazzetta dello Sport circa un anno fa su Paulo Dybala e sul suo mancato arrivo all'. ...... che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, passando per Genova (Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano () e Napoli. E poi ci sarà ...(3 - 5 - 2): 1 Sommer 6; 36 Darmian 6, 6 De Vrij 6.5, 95 Bastoni 6.5; 2 Dumfries 7 (dal 26 st 7 Cuadrado 6), 23 Barella 6 (dal 26 st 16 Frattesi 6), 20 Calhanoglu 6.5, 22 Mkhitaryan 6 (dal ...

Milano, 29 ago. – (Adnkronos) – L’Inter abbraccia Benjamin Pavard. Dopo il via libera da parte del Bayern Monaco il 27enne difensore francese è arrivato a Milano, all’aeroporto Linate, intorno alle 20 ...Il difensore francese ormai ex Bayern Monaco è atterrato in Italia e domani sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro ...