Calcio | Inter | in chiusura l' operazione per Pavard

Entra nello staff come preparatore atletico anche Franco Ferrini, oltre vent'anni di esperienza nel mondo dele già nello staff di Spalletti all'. A lavorare con i portieri sarà invece ...La telenovela legata a Benjamin Pavard sembra pronta a concludersi: dopo l'accordo trae Bayern Monaco, il difensore francese è atteso a Milano in serata per poi svolgere domani le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Una ..."Già l'era vincente, adesso si va verso lo scudetto". Gli esperti diinternazionale suggeriscono: " Il Bayern si tiene Kim che è superiore ma questo acquisto non passerà inosservato, già ...

Inter, il post social di Cuadrado scatena l'ira dei tifosi della Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Oggi è il giorno di Romelu Lukaku: dopo una lunga e complessa trattativa il belga atterrerà a Ciampino a bordo dell'aereo pilotato dal presidente della Roma Dan Friedkin, ...