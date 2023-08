Calcio | ecco lo staff del ct Spalletti | Domenichini vice | Baldini e Russo assistenti tecnici

(Di martedì 29 agosto 2023) Firenze, 29 ago. - (Adnkronos) - La Figc e il neo Commissario Tecnico Lucianohanno definito lodella Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle European Qualifier per Uefa Euro Germania 2024 (il 9 settembre Nord Macedonia-Italia a Skopje e tre giorni dopo Italia-Ucraina a Milano). Conci saranno i due storici collaboratori, che con lui hanno iniziato, uno in panchina e l'altro in campo, fin dai tempi dell'esordio da allenatore a Empoli (95-96): ilMarco, spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di Certaldo, che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, passando per Genova (Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, ...

di avvio previsto per le ore 20.30. Inizio di stagione difficile per i rossoverdi di ..., quindi, che questo turno ha per entrambe le formazioni il sapore di un immediato riscatto. L'...Sui social impazza l'hashtag Pavard,alcune reazioni dei tifosi nerazzurri all'acquisto del ... Gli esperti diinternazionale suggeriscono: " Il Bayern si tiene Kim che è superiore ma questo ...la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili ATALANTA - 3giornata Atalanta - Monza EL BILAL TOURÉ : rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale ...

Il Grifone di Bonuccelli oggi riprende la preparazione di CALCIO ... Quotidiano Sportivo

Un colpo per la Juve Next Gen: Riccardo Stivanello. Lo ha annunciato il club sul sito ufficiale: "La Juventus Next Gen accoglie una new entry in rosa. È uff.Il 10 settembre si comincia con la nuova stagione sportiva. Ecco i calendari delle veronesi in Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria.