Calabrone killer | due morti in pochi giorni | come attacca e cosa fare subito

(Di martedì 29 agosto 2023) Sabato sera, gli scampoli di un'estate afosa, fa ancora caldo perché a Filetti di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, il ciclone Betty non si è già fatto sentire. Le temperature sono da boccheggio anche se, alle 22, quando si sta fuori, quando si esce per quella leggera brezza con l'imbrunire, è tutta un altro cinema. Probabilmente pensa proprio questo, Rosa Mattia, 63 anni. Con suo marito va in giardino, dopo cena, a godersi quel filo di vento, sotto una pianta:mai le potrà succedere? E invece la punge, all'improvviso, un. Manco il tempo di sentirlo arrivare, anche perché lei, la signora Rosa, a quel punto avrebbe preso delle contromisure. Sarebbe rientrata o avrebbe preso del Bentelan: ce l'ha lì, a portata di mano, gliel'ha consigliato il medico. Ma non fa in tempo. Un pizzico, una reazione allergica: muore così, la ...

... 75enne muore per shock anafilattico Subito dopo l'attacco da parte del, il marito della ... Leggi Anche Insetti, attenzione ai sintomi persistenti: diverse vittime da inizio estate ...Genova - La vespa velutina segnalata ancora una volta in città e questa volta in Valbisagno. Il pericolosoasiatico, conosciuto come 'vespa' è stato trovato in diversi esemplari 'in caccia' vicino alle arnie di un apicoltore che opera nella zona di via San Felice, a Molassana, e la cattura ...Sconvolta la comunità locale, il sindaco Ottavio Rube conosce molto bene la madre del piccolo: "Quando veniva qui da bambina, giocava con mia figlia" e spiega che i familiari della ...

Dove si trova in Italia il calabrone asiatico Nel nostro Paese è scattato l’allarme vespe killer o vespa velutina, anche detta calabrone gigante asiatico che rappresenta un grave problema per ...Si registra a Frosinone l'ultimo caso di morte per la puntura di un calabrone. Un'anziana, Rosa Mattia, è deceduta per reazione allergica e shock anafilattico mentre si trovava nel cortile della sua a ...