Calabrone | 2 morti in pochi giorni dopo puntura | come difendersi

(Di martedì 29 agosto 2023) Cosa fare in caso didi? Vediamo quando può risultare mortale eprevenire possibili danni. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Illo punge e lui si accascia: com'è morto un 75enne... che non si ritrova nelle punture di vespa o di: queste specie infatti non muoiono dopo ... È molto difficile avere dati suida shock anafilattico da questo tipo di punture, ma all'anno ...Sempre lo scorso luglio, a Pavia è deceduto un uomo di 75 anni punto da un. Fatale è stato lo shock anafilattico. E a giugno un quarantunenne, sempre a Udine, è morto per una puntura di ape ...

Calabrone killer, due morti in pochi giorni: come proteggersi Liberoquotidiano.it

Ancora un caso di morte per via di una puntura di calabrone dopo quella di un bambino di 5 anni. E’ accaduto a Frosinone dove una signora anziana è deceduta a seguito della puntura di un calabrone per ...Le segnalazioni proseguono senza sosta: i nidi di Vespa Orientalis stanno invadendo diversi quartieri di Roma. Da Monteverde, dove un anno fa, venne scoperta la prima colonia, al ...