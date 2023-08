Caivano | il corteo nel parco Verde | «Fermiamo stupratori e spacciatori»

(Di martedì 29 agosto 2023) «gli, i camorristi e glidel», «Le bambine vanno amate, non stuprate», «Ricostruiamo il», «Per...

'La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà giovedì al Parco Verde di'. Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti in attesa delche si terrà alle 18, partendo proprio dalla sua parrocchia. 'Io sono tanto speranzoso. Vediamo cosa ......deldi solidarietà con le due cuginette, alle 18 di oggi dalla sua parrocchia. "Sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la visita", ha proseguito don Patriciello, in una.... 'La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà giovedì al Parco Verde di'. Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti in attesa delche si terrà alle 18, partendo proprio dalla sua parrocchia. 'Io sono tanto speranzoso. Vediamo cosa ...

Stupri di Caivano, corteo contro il degrado del quartiere. Meloni giovedì al Parco Verde RaiNews

Corteo da San Paolo Apostolo al centro sportivo dove sono state violentate le due cuginette. E' in programma per le 18 di questo pomeriggio, al Parco Verde, una manifestazione organizzata dai Comitati ...«La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà giovedì al Parco Verde di Caivano». Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti in attesa del corteo che si terrà ...