Caivano | giovedì Meloni al Parco Verde Don Patriciello | “Doveroso dire grazie al premier”

(Di martedì 29 agosto 2023) Giorgiasarà aldi, prima di prendere l’aereo per Atene dove è in programma il bilaterale con ilgreco Kyriakos Mitsotakis. La data della visita del presidente del Consiglio alle porte di Napoli, dove si è consumato l’orrendo stupro di gruppo sulle due cuginette di dieci e undici anni, è stata confermata anche da don Maurizio, il parroco anticamorra che aveva chiesto adi andare, ricevendo subito un sì. Donha guidato il corteo dei comitati cittadini che chiedono legalità e inclusione sociale e ha ribadito quel ringraziamento già rivolto asubito dopo il Consiglio dei ministri di ieri, durante il quale ilha ...

"Io sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la visita. Penso che la premier verrà con proposte concrete". Giorgia Meloni sarà al Parco Verde dinella giornata di. Ad annunciarlo è il parroco, don Maurizio Patriciello, a colloquio con la stampa prima dell'inizio del corteo contro la violenza. "La presidente del Consiglio dei ...La premier Giorgia Meloni si recheràal Parco Verde dinel napoletano. Il luogo, teatro in cui è avvenuto lo stupro delle due cuginette di undici e dodici anni. "Alla Meloni, cui abbiamo il dovere di dire grazie per aver ...NAPOLI - "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni verràal Parco Verde di". Ad annunciarlo è il parroco don Maurizio Patriciello, parlando con i giornalisti prima della manifestazione - corteo organizzata dai comitati cittadini per ...