Caivano | due maggiorenni e oltre 15 minori indagati per le violenze alle due bambine

Leggi su 2anews

(Di martedì 29 agosto 2023) Hanno 19 e 18 anni i duea piede libero per gli abusi sessuali denunciati dai familiari delle due cuginette vittime del branco aforse per mesi. Sono due idalla Procura di Napoli Nord per i presunti abusi sessuali avvenuti a, in provincia di Napoli, nei confronti di due