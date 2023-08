Leggi Anche Stupri, due maggiorenni indagati - Meloni si recherà al Parco Verde: 'Pronti a bonificare l'area'...femminile FDini. Il pubblico ha accolto quella dolorosa rivelazione con un lungo applauso. Loredana Bertè ha fatto riferimento agli ultimi episodi di abusi contro le donne di Palermo e...... si rifanno alla campagna social lanciata dal direttore del settimanale femminile FDini. #... approfondimento Stupro di, Meloni: "Presto sarò lì, governo offrirà sicurezza" Tanti nomi ...

Caivano, De Luca: "Lì lo Stato non esiste, serve un assedio militare" TGCOM

Sullo stupro delle bambine di Caivano, due cuginette di 10 e 12 anni, arriva il commento di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, che afferma che «lo Stato oggi non c'è», e che ...A Caivano lo Stato non esiste, non c'è". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, parlando alla stampa a margine della conferenza di presentazione della terza edizione del ...