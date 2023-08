Caivano | De Luca | E’ un inferno | serve uno anno d’assedio militare

(Di martedì 29 agosto 2023)è “unin terra”, bisogna “istituire uno statovero e proprio”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Decommentando lo stupro di gruppo subito da due ragazzine. “E’ un’espressione forte – ha detto – ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che alo Stato non esiste, nonostante l’impegno di forze dell’ordine estremamente limitate.uno statocome si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiamo decidere che per unbisogna togliere l’aria ai delinquenti che trafficano in droga”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

