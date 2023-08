Cagliari | rinforzo in difesa | ufficiale l’arrivo di Wieteska

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilha ufficializzatodi Mateuszdal Clermont Foot 63. Tutti i dettagli sull’operazione Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateuszche si trasferisce a titolo definitivo dal Clermont Foot 63 e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Classe 1997, è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Legia Varsavia, con cui ha esordito ad appena 17 anni. Dopo le esperienze in prestito, sempre in Polonia, tra le fila di Zabkovia Zabki, Chrobry Glogow e Górnik Zabrze, si affermerà proprio con la compagine della capitale: dalla stagione 2018-19 diventa uno dei perni della ...

