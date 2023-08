Cagliari-Inter replay! La sfida primavera in un campo d’eccezione

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)parte due, ma non riguarda più la prima squadra, bensì il gruppoallenato da Cristian Chivu. Lain programma sabato alle 16:30 si giocherà in un, diverso dal solito. Una sorta di replay dellagiocata in Serie A. STADIO DIVERSO –in programma sabato 2 settembre alle 16:30 non si giocherà al Centro Sportivo di Assemini, casa abituale del, ma all’Unipol Domus, proprio come la partita già giocata del campionato di Serie A e terminata sul punteggio di 0-2. Si spera, a questo punto, porti la stessa fortuna ai ragazzi allenati da Cristian Chivu, reduci da una vittoria alla prima giornata contro ...