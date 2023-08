Cagliari - Inter | Inzaghi | ' I ragazzi sono stati perfetti'

I gol di0 - 2: Dumfries al 21', Lautaro Martinez al 30'. Il nuovo acquisto Thuram fornisce l'assist al primo ed è decisivo con una sponda di prima per Dimarco in occasione della seconda ...Guarda la bella parata del portiere svizzero su Azzi durante- ...Lo ha detto il tecnico delClaudio Ranieri ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro l'. Il commento della partita con l'Ranieri ancora battuto dall'all'esordio ...

Cagliari-Inter 0-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Buona anche la seconda per i ragazzi di Inzaghi che, reduci dalla vittoria contro il Monza, trovano altri tre punti in trasferta mantenendo la porta inviolata nel posticipo della seconda giornata di ...L'Inter ci mette appena un tempo per avere la meglio sul Cagliari. I nerazzurri vincono in casa dei rossoblù per 0-2, grazie alle reti messe a segno da Dumfries al 21' e da Lautaro al 30'. Seconda ...