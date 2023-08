Cagliari | è fatta per Petagna E il Monza aspetta Colombo

Ce la siamoportare via a causa dell' immobilismo amministrativo e senza opporre nessuna ... la minoranza: 'Scelta sciagurata… Serie A, ilperde in casa 0 a 2 contro l'Inter, la ...Calciomercato Napoli - Nuova avventura in Serie A per l'ex azzurro Andrea Petagna . In uscita finora dal Monza, il centravanti, come riporta Sportitalia , firmerà coldove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto . Affare definito con la fumata bianca attesa nelle prossime ore. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...DOMENICA 27 AGOSTO 19.45 - Napoli,per Lindstrom : il giocatore è già in viaggio dalla Germania all'Italia ( QUI ) 19.15 - Ilè in chiusura per Mariusz Wieteska , difensore centrale ...

È fatta, Petagna lascia il Monza: sarà titolare al fantacalcio FantaMaster

Per il Cagliari, per esempio, le prime due giornate di campionato hanno evidenziato la necessità di un attaccante. Zero gol segnati nei primi 180 minuti, con l'infortunio di Pavoletti contro l'Inter ...L'ex Napoli è atteso in giornata per le visite mediche e poi si procederà con la firma del contratto. Cagliari, è fatta per Petagna Come raccontato, il Cagliari stava lavorando per portare Andrea ...