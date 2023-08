Byd | debutta in Italia la nuova berlina elettrica

(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) –inla Dolphin, il nuovo modello elettrico del segmento C del marchio Byd. Laa 4 porte del colosso cinese della mobilitàsarà la prima ad adottare il concetto di design “Ocean Aesthetics”. Ispirandosi alle forme del mammifero marino, la linea è semplice e funzionale, immediatamente riconoscibile grazie al profilo arrotondato e alla silhouette laterale che ricorda le forme di un delfino che salta. I sedili sportivi e i poggiatesta ergonomici possono ospitare a bordo fino a cinque persone. I posti anteriori riscaldati sono dotati di regolazionea sei vie per il conducente e a quattro vie per il passeggero. Da un punto di vista tecnico, la Dolphin offre una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kilowattora, in grado di garantire 427 ...

