Bruni | il Papa non esalta logiche imperialiste

Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo, in merito alle parole delpronunciate in videocollegamento con giovani cattolici russi nella quale aveva parlato della "......daFrancesco nell'incontro on line con i giovani russi riuniti a San Pietroburgo il 25 agosto scorso , giunto alla sua decima edizione, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo, ...... Matteo, ha affermato quanto segue: "Nelle parole di saluto rivolte a braccio ad alcuni giovani cattolici russi negli scorsi giorni, com'è chiaro dal contesto in cui le ha pronunciate, il...

Bruni: il Papa “non esalta l’imperialismo russo” Avvenire

Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in merito alle parole del Papa pronunciate in videocollegamento con giovani cattolici russi nella quale aveva parlato della ...Stavolta è Kiev ad attaccare Papa Francesco, dopo le dure critiche di qualche settimana fa dalla Tv russa che lo accusava di fare propaganda a favore della comunità Lgbtq. Un recente intervento del ...