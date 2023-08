Brad Pitt arriva a Monza per il Gran Premio di Formula 1 | il circuito diventa un set | il divo atteso ai box

(Di martedì 29 agosto 2023)ai box della1e ildihollywoodiano. Come segnala il Corriere.it, la celebre star di Bastardi senza gloria e Vento di passioni il 3 settembre passeggerà tra Red Bull e Ferrari nel paddock deld’Italia. Sempre il Corriere spiega che non è ben chiaro sesarà lì per girare qualche scena del suo nuovo film ambientato tra i bolidi della1 o per un più probabile momento di apprendimento. Ovvero sembra chedebba seguire qualche tutorial live tra gli amici Hamilton o Leclerc. Del nuovo film si sa che le riprese sono iniziate a luglio 2023 a Silverstone. La regia è di Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) mentre tra i ...

