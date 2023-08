“Braccialetti elettronici ai migranti” | la proposta che fa discutere

sì, ma se la vittima non si convince che deve star lontana essa stessa, è inutile. Come è inutile la castrazione chimica . Porterebbe a reazioni socio - psicologiche ...In Sudafrica e in Kenya, sono stati sviluppatida Rouxcel Technology, che utilizzano questa tecnologia per individuare segnali di stress nei rinoceronti. L'AI è in grado di ...(Nella foto Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani) Poi, interpellato suicome strumento efficace nel contrasto alla violenza di genere, Amato ha spiegato: 'Il problema del ...

“Braccialetti elettronici ai migranti”: la proposta del Regno Unito che ... ilGiornale.it

Braccialetti elettronici, muniti di segnale Gps, per monitorare i migranti che arrivano nel Regno Unito e che non riescono a essere inseriti nelle strutture di detenzione. L'ultima ipotesi nella ...«Ritengo inaccettabile la proposta del governo britannico di usare il braccialetto elettronico per i migranti non ospitabili nei centri di accoglienza. Governo una Regione che in passato ha subito il ...