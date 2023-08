(Di martedì 29 agosto 2023) Riflettori sui dati macro della settimana, utili per capire le mosse delle banche centrali. La Borsa Usa migliora il tono dopo il dato sui posti di lavoro disponibili a luglio, ai minimi dal marzo 2021: il mercato punta a uno stop dei rialzi da parte della Fed. Euro in salita sul dollaro. In calo i prezzi del gas, petrolio in altalena

Borse, Europa in allungo con Wall Street. A Milano focus su Tim Il Sole 24 ORE

Rendimenti azionari in deciso aumento per i listini europei nella giornata di oggi. Dopo i risultati positivi visti ieri, anche oggi luce verde per le borse della Zona Euro, che alle 17h07 vede Piazza ...Agenzia Francoforte è salita dell'1,03%, chiusa Londra – Seduta brillante per le Borse europee che avviano la settimana in deciso rialzo, in scia all’andamento delle Borse asiatiche e di Wall… Leggi ...