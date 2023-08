mostra un esiguo +0,17% alle 04:50 e passa di mano a 32.224,84 punti. 29 - 08 - 2023 04:50Indice Nikkey +0,34% a quota 32.280,57 all'apertura pomeridiana. 29 - 08 - 2023 05:38Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,79%, dopo aver aperto a 31.915,68 punti. 29 - 08 - 2023 02:28

Borsa, Tokyo e Hong Kong positive. Evergrande continua a perdere terreno Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia all’avanzata degli indici azionari Usa, e le indicazioni di una possibile pausa da parte della Federal Reserve della stretta monetaria. In ...È partita bene l'ultima settimana di agosto in borsa. A Milano l'indice Ftse Mib è salito dell'1,22%, è a quota 28.552 punti, in linea con i rialzi di Parigi e Francoforte, mentre Londra è chiusa per ...