Borsa | Milano chiude in deciso rialzo | Ftse Mib +1 | 2%

(Di martedì 29 agosto 2023) Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dell'1,21% a 28.889 punti. . 29 agosto 2023

Giornata di guadagni per ladi, con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dell'1,21%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ...Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,21% a 28.889 punti. ....automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ago - Chiusura in volata e sui massimi di giornata per le Borse europee, che proseguono la serie positiva iniziata con la spinta della Cina con il taglio ...Alla Borsa di Milano deboli anche Moncler (+0,25%), Ferragamo (+0,63%) e Tod’s (+0,69%). Tuttavia in chiusura di seduta ciascuno mostra un tentativo di recupero, anche con performance che si ...