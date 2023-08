Borsa | in Asia la Cina guida i rialzo | Hong Kong +2%

Le misure di rilancio della Cina hanno riportato l'ottimismo sul mercato e l'indice MsciPacific è arrivato a guadagnare nel corso della seduta lo 0,8 per cento. Tokyo ha chiuso in rialzo dello ...MILANO " I listini consolidano i rialzi della vigilia registrando l'impegno cinese a sostenere l'economia. Nel fine settimana era arriva la riduzione delle imposte sulle transazioni dia spingere il mercato dei capitali . Lunedì il ministro delle finanze Liu Kun e Zheng Shanjie, presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, si sono impegnati ad ...... si stenta a credere che l'India abbia preso il posto della Cina quale destinazione privilegiata degli investimenti hi tech verso l'. Ma, seppur con qualche preoccupazione per le tentazioni ...

Borsa, Tokyo e Hong Kong positive. Evergrande continua a perdere terreno Il Sole 24 ORE

Una buona intonazione e rialzi su tutti i listini in Asia preannunciano un contagio positivo anche in Europa dove i future sui principali indici sono positivi. (ANSA) ...L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, snobbando la pubblicazione del tasso di disoccupazione del Giappone, salito a luglio al 2,7%, oltre le attese.