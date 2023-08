BOOM! Salta Poster su Rai2. Il programma dedicato ai giovani doveva esser condotto da Monica Giandotti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 agosto 2023)(Us Rai) Via la conduttrice, via anche il. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che con ogni probabilitànon ci sarà. Ilai, che avrebbe dovuto sancire il debutto dinel sabato pomeriggio di, a quanto ci risulta, èto. La conduttrice, che aveva già iniziato a lavorare al progetto, è passata al più “prestigioso” (e impegnativo) Lineanotte lasciando scoperto un vuoto che non sarà colmato.avrebbe dovuto raccontare i ragazzi e le ragazze che si impegnano oggi in politica, nel sociale, nel civismo. Cosa pensano, cosa leggono, come vivono il loro impegno rispetto ai coetanei e cosa si ...