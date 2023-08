(Di martedì 29 agosto 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Due recenti pubblicazioni scientifiche (qui e qui) sull’importante rivista JAMA oncology hanno analizzato l’efficienza dell’in ambito medico. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) alla base dei chatbot possono imitare il linguaggio umano e restituire rapidamente risposte dettagliate e coerenti. I ricercatori hanno valutato le prestazioni di un chatbot per fornire raccomandazioni sul trattamento del cancro al seno, alla prostata e ai polmoni in accordo con le linee guida del National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Si è visto che le risposte erano inventate, cioè non facevano parte di alcun trattamento raccomandato, nel 12,5% dei casi. Un terzo dei trattamenti raccomandati dal chatbot non era in accordo con le linee guida NCCN. Visto che è probabile che i pazienti utilizzino ...

Boom di investimenti in intelligenza artificiale nella sanità. Ma è così efficiente Il Fatto Quotidiano

