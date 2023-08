Bonus trasporti di settembre | via alle nuove richieste | quando e come fare domanda per gli abbonamenti

... neppure con provvedimenti quali ilasilo (che vedremo più avanti) e l'Assegno unico. Del ... Proprio gli asili nido (insieme a, parcheggi, cultura, servizi scolastici, sport) sono stati ...Al via la reintegrazione del. La misura offrirà un incentivo di 60 euro per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori che devono acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, ...Ultima chiamata per il2023 . Lo scorso 8 agosto - i fondi del contributo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e per il trasporto ferroviario nazionale ...

Bonus trasporti da 60 euro, via alle nuove richieste. Ecco chi può usufruirne La Stampa

Il bonus trasporti è stato reintegrato, offrendo un incentivo di 60 euro per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico ...Il bonus trasporti è stato reintegrato, offrendo un incentivo di 60 euro per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di ...