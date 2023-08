Bonus trasporti 60 euro | a settembre nuovo click day | chi può richiederlo e per quali abbonamenti Le info utili

Bonus trasporti 2023: click day per la domanda il 1° settembre, ultimi fondi rimasti Informazione Fiscale

NordEst (Adnkronos) – Bonus trasporti 2023, nuove richieste al via dall’1 settembre alle 8. L’agevolazione, fino a 60 euro, serve per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico.Alle ore 8 del 1 settembre 2023, scatterà il nuovo click day per richiedere il bonus trasporti da 60 euro. Il voucher si può usare per acquistare abbonamenti di bus o treni. Per fare domanda bisogna ...